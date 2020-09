V Adenu zkolaboval zdravotní systém, pro lidi s covidem vznikla polní nemocnice

V Adenu, kam musela ze Saná kvůli bojům přesídlit vláda, se mnohé nemocnice buď zcela zavřely, protože personál odešel, nebo pacienty nepřijímají.

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) oznámil, že nově otevřené polní zařízení má kromě 60 lůžek pohotovost, rentgen a laboratoř. Hlavní dárcem, díky němuž mohla být nemocnice vybudována, bylo Norsko.

To boost a health system devastated by war, we inaugurated a free treatment center for #COVID19 patients in #Aden, in a joint effort from the ICRC, @rodekorsnorge, @PunainenRisti & @YemenCrescent.#Media: Press release and footage here:https://t.co/MVhFEoSFwE