V Izraeli se nechala proti koronaviru přeočkovat třetina lidí nad 60 let

Podle premiéra je zájem o přeočkování velký. Bennett očekává, že do konce dnešního dne počet lidí po třetí dávce vakcíny vzroste na půl milionu.

V Izraeli, kde žije asi 9,3 milionu lidí, i přes vysokou proočkovanost v poslední době rychle přibývá nových případů koronavirové infekce. Za sobotu jich bylo necelých 2900. V nemocnicích je asi 320 lidí s těžkým průběhem covidu-19, což je nejvíce od dubna. Skoro 50 lidí je na plicní ventilaci. Za zhoršením epidemické situace stojí vysoce nakažlivá mutace delta. Místní úřady znovu zavádějí některá opatření proti šíření infekce. Ode dneška smějí na venkovní i vnitřní akce bez ohledu na jejich velikost jedině naočkovaní lidé, uzdravení nebo lidé s negativním testem na covid-19. Platí to také pro hotely, restaurace a posilovny, píší The Times of Israel.

Dvě dávky vakcíny dostalo asi 5,4 milionu lidí. Podávání třetí injekce kritizovala Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které by měly mít přednost dodávky většího množství vakcín chudším zemím.