USA chtějí Izraeli poslat nový balík zbraní a munice za miliardu dolarů

Agentuře AP to v úterý večer místního času řekli tři nejmenovaní poradci členů Kongresu.

Mělo by jít o první dodávku zbraní do Izraele, kterou ohlásí Bidenova administrativa od té doby, co začátkem května pozastavila jiný transfer zbraní sestávající z 3500 bomb. Izraeli tehdy pozastaveném chtěla zabránil použít zmíněné těžké bomby v plánované ofenzivě ve městě Rafah v Pásmu Gazy.

Nový balíček má podle zdrojů AP obsahovat tankovou munici v hodnotě 700 milionů dolarů, taktická vozidla v hodnotě 500 a minometné granáty za 60 milionů dolarů.

O nové zamýšlené zásilce zbraní a munice jako první informoval americký deník Wall Street Journal. Bezprostředně však nebylo známo, kdy bude zaslána Izraeli.

Agentura AFP uvádí, že zásilku ještě bude muset odsouhlasit Kongres.

Americký prezident Joe Biden přitom minulou středu veřejně varoval Izrael, že pokud zaútočí na město Rafah v Pásmu Gazy, přestane mu dodávat dělostřelecké granáty a další zbraně. Biden také vyjádřil politování nad tím, že při shazování amerických bomb v Gaze zahynuli civilisté.

Bidenův postoj je nejvyšší úrovní nesouhlasu s izraelským způsobem vedení války proti palestinskému hnutí Hamás od začátku současného konfliktu v Pásmu Gazy.

Od loňského října, kdy začaly krvavé teroristické útoky Hamásu v jižním Izraeli, zahynulo v důsledku bojů 34 844 Palestinců, včetně bojovníků Hamásu i civilistů.

Biden uvedl, že civilisté v Gaze zemřeli v důsledku použití bomb a dalších prostředků Izraelem v obydlených oblastech. Zdroje CNN uvádějí, že Biden odkázal na konkrétní 900kilogramové bomby.

Americký ministr obrany Lloyd Austin ve středu během slyšení v Senátu uvedl, že momentálně přehodnocují některé dodávky bezpečnostní pomoci v krátkodobém horizontu v kontextu situace v Rafáhu.

Izrael zůstane ve válce proti palestinskému hnutí Hamás "osamocený", pokud bude muset, uvedl v reakci izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že izraelská armáda má zbraně, které potřebuje pro operaci v Rafahu. Odpověděl tak na otázku, zda Izrael dokáže provést operaci bez dodávky amerických zbraní.

Hagari dodal, že vztahy mezi Izraelem a USA jsou nadále úzké. Podle jeho slov by se neshody měly řešit za zavřenými dveřmi.