V Saúdské Arábii před závodem F1 propukl požár, nejspíš po útoku rebelů

Mluvčí jemenských šíitských povstalců Jahjá Saría nedlouho po propuknutí požáru oznámil, že Húsíové provedli raketový útok na zařízení Saudi Aramco v Džiddě a zaútočili pomocí bezpilotních letounů na rafinerie v Rás Tanúru a Rábighu. Cílem útoků podle něj byla také klíčová zařízení ropného giganta v hlavním městě Rijádu.

V neděli se v Džiddě pojede Velká cena Saúdské Arábie, přestože někteří lidé měli obavy z nedávných útoků na království. "V tuto chvíli čekáme na další informace od úřadů o tom, co se stalo," uvedli krátce po propuknutí požáru organizátoři závodu.

Initial unconfirmed footage reportedly from an Aramco Facility in Jeddah. pic.twitter.com/Y7nAjh7SX8