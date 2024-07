Byla chyba označit Trumoa za terč, přiznal Biden. Pak promluvil o svém zdraví

Někteří Trumpovi příznivci obviňují Bidena a další demokraty z toho, že údajně podněcují nepřátelství vůči bývalému prezidentovi, což mohlo přispět k sobotnímu útoku na Trumpa.

Minulý týden měl Biden v soukromém telefonickém rozhovoru s demokratickými příznivci říct, že je čas zaměřit Trumpa do středu terče.

"Byla to chyba použít to slovo," řekl Biden v rozhovoru pro NBC News. "Měl jsem na mysli soustředit se na něj, soustředit se na to, co dělá," dodal.

V sobotu na Donalda Trumpa během předvolebního shromáždění v Pensylvánii zaútočil 20letý TH Crooks s poloautomatickou puškou. Trumpa zasáhl do horní části pravého ucha, zabil jednoho účastníka akce a dva další zranil. Útočníka poté zastřelila tajná služba.

Biden uvedl, že neví, zda tento útok ovlivní vývoj prezidentských voleb v USA, které se budou konat v listopadu.

K otázkám ohledně svého věku Biden řekl, že jsou oprávněné. "Jsem starý," přiznal jednaosmdesátiletý prezident. "Jsem však jen o tři roky starší než Trump (78)," dodal s tím, že jeho mentální bystrost je stále dobrá.