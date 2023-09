Čaputová žaluje Fica kvůli lžím a vymyšleným obvinění. Obává se i násilných útoků

"Prezidentka si je vědoma toho, že jako veřejně činná osoba je povinna snášet vyšší míru kritiky. Není však povinna snášet stupňující se veřejné šikanování a bezdůvodné obviňování z porušování ústavy, zákonů, či služby jiné moci. Takovou rétoriku bez faktických základů považuje za vědomé zneužívání svobody projevu k vyvolávání nenávisti vůči její osobě," uvedl palác.

Čaputová je přesvědčena, že Fico šířením lží zasahuje do jejích osobnostních práv v takové míře, že jedinou možnou ochranou je žaloba. Hlava státu se obává, že mezi sympatizanty expremiéra by se mohli najít jedinci, kteří vyhrotí verbální útoky až k fyzickému násilí.

Palác poznamenal, že prezidentka podáním žaloby nechrání primárně sebe, ale především instituci, kterou zastupuje, a celou slovenskou společnost. "Je přesvědčená, že každá společnost, ve které zvítězí lži a nenávist, je ohrožená," dodal úřad.

Fico v reakci nařkl Čaputovou z toho, že opět jasně zasahuje do předvolební kampaně. "Dává tím najevo, že stojí za Progresivním Slovenskem," konstatoval podle TASR s tím, že hlava státu podle něj podepsala nevýhodnou smlouvu s USA a zmařila referendum.

Na Slovensku dnes došlo k dalšímu konfliktu mezi politiky poté, co expremiér Igor Matovič narušil tiskovou konferenci Ficova hnutí SMER. Slovní konfrontace mezi ním a bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem přerostla i ve vzájemné fyzické výpady.

U našich sousedů aktuálně probíhá kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které jsou vyhlášeny na 30. září. Politická krize v zemi nastala po pádu vlády Eduarda Hegera a konci předchozího Matovičova kabinetu. Podle srpnového průzkumu by volby do Národní rady vyhrál SMER s necelými 18 procenty, zatímco koalice OĽANO by získala 7,1 procenta.