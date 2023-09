Na Slovensku to vře. Matovič narušil akci SMERu a popral se s Kaliňákem

SMER někdejšího premiéra Roberta Fica pořádal tiskovou konferenci na téma uzavření hranic v souvislosti s migrací, kterou se Matovič rozhodl narušit. Podle webu tvnoviny.sk přijel na místo v terénním voze a s hlasitým megafonem, přičemž do něj vykřikoval své známé heslo: "My vás mafii neprodáme."

Reakce i na další obvinění vůči konkurenci přišla vzápětí, kdy se kolem auta shlukla skupina členů SMERu v čele s Kaliňákem. Z videozáznamu na sociálních sítích je patrné, že nejprve došlo na slovní konfrontaci. Poté následovaly i vzájemné fyzické výpady.

Kaliňák se nejprve snažil Matovičovi vytrhnout mikrofon, politický oponent reagoval kopancem do hrudi. Jeden z kolegů prvně jmenovaného dal následně předsedovi hnutí OĽANO pěstí. Do konfliktu se následně vložil příslušník městské policie, který od sebe obě strany oddělil.

Matovič si celou akci natáčel na kameru z vnitřku svého auta. Podle zmíněného serveru se proto dá předpokládat, že šlo z jeho strany o cílenou akci.

Slovensko se aktuálně nachází v průběhu kampaně před předčasnými parlamentními volbami, které jsou vyhlášeny na 30. září. Politická krize nastala po pádu vlády Eduarda Hegera a konci předchozího Matovičova kabinetu. Podle srpnového průzkumu by volby do Národní rady vyhrál SMER s necelými 18 procenty, zatímco koalice OĽANO by získala 7,1 procenta.