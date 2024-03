Česko má zásadní problém s drogami. Studie odhalila, že jsme nejhorší v Evropě

Projekt zkoumal odpadní vodu v 88 evropských městech z 24 zemí (23 členských států EU plus Turecko) s úmyslem odhalit vzorce užívání drog u jejich obyvatel. Studie analyzovala denní vzorky během jednoho týdne v období od března do května 2023.

V odpadních vodách, které vyprodukovalo celkem přes 55 milionů obyvatel, bylo hledáno pět specifických stimulantů: kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA/extáze a ketamin. Také byly sledovány stopy konopí.

Zjištěn byl nárůst obsahu kokainu v přibližně 50 evropských městech, přičemž tento trend stoupání trvá od roku 2016. Kromě toho výsledky naznačily vyšší podíl MDMA. U amfetaminu a konopí byly zaznamenány různé hodnoty, zatímco množství metamfetaminu pokleslo v polovině sledovaných míst.

Metamfetamin, tradičně spojený s Českem a Slovenskem, byl nyní zjištěn také v Belgii, východním Německu, Španělsku, na Kypru, v Nizozemsku, Turecku a v severní Evropě. Jinde byl obsah metamfetaminu buď nízký, nebo zanedbatelný. Města s nejvyšší celkovou hodnotou byla v České republice, následovaná městy v Německu, na Slovensku a v Turecku.

Množství amfetaminu se výrazně lišilo, přičemž nejvyšší koncentrace byly zaznamenány ve městech na severu a východě Evropy. Naopak na jihu kontinentu byl zjištěn v menší míře.

Z 69 sledovaných měst zaznamenalo až 42 meziroční nárůst obsahu MDMA, zejména na severu Evropy. Nejvyšší celkové koncentrace byly nalezeny v Belgii, Německu, Španělsku, Francii a Nizozemsku.

Ketamin byl poměrně málo zjištěn ve vzorcích odpadních vod z 49 míst, ale více než polovina sledovaných oblastí zaznamenala nárůst. Nejvyšší celkový obsah byl prokázán ve vzorcích z Belgie, Španělska, Francie a Nizozemska.

Nejvyšší množství konopí, zejména s aktivní látkou THC-COOH, bylo nalezeno hlavně v České republice, Španělsku, Nizozemsku a Slovinsku. Trendy nárůstu a poklesu byly rozmanité.

Na rozdíl od předchozích let se u kokainu, metamfetaminu a MDMA neprokázaly podstatné rozdíly mezi městy podle jejich velikosti. To naznačuje, že zvyklosti užívání některých drog se přesouvají z metropolí i do menších měst.

Analýza odpadních vod odhalila změny obsahu drog i v závislosti na dnech v týdnu. Více než tři čtvrtiny sledovaných míst potvrdily zvýšené "rekreační" užívání drog během víkendových dnů. Výjimkou byly konopí a metamfetamin, které byly rovnoměrně zastoupeny ve vzorcích z celého týdne.

„Sledování odpadních vod je cenným indikátorem pro odhalování rostoucích zdravotních rizik," vysvětluje Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA. S ohledem na posílení mandátu této agentury v červenci se předpokládá, že dojde k intenzivnějšímu a kvalitnějšímu monitoringu v EU.