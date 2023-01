Cíl Putina ovládnout území Ukrajiny se nezměnil, míní Pentagon

Spojené státy poskytnou další vojenskou pomoc ve výši 3,75 miliardy dolarů (přibližně 84 miliard korun) Ukrajině a jejím sousedům na východním křídle Severoatlantické aliance. Podle agentury AP to dnes oznámil Bílý dům. Do Kyjeva zamíří vojenská pomoc ve výši téměř tří miliard dolarů, sousedním zemím poskytne Washington 682 milionů dolarů. Je to zatím největší balík vojenské pomoci USA pro Kyjev. Součástí pomoci pro Ukrajinu, která se od loňského února brání ruské vojenské agresi, budou poprvé i obrněná vozidla Bradley.