Čína varovala McCarthyho, aby "neopakoval katastrofální chyby" a nesetkával se s tchajwanskou prezidentkou

Čína varovala šéfa americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, aby "neopakoval katastrofální chyby minulosti" a nesetkával se s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Nepomohlo by to podle ní regionálnímu míru a stabilitě, a naopak by to sjednotilo čínský lid proti společnému nepříteli. O prohlášení čínského konzulátu v Los Angeles dnes informuje agentura Reuters.