Co bude dál? Trumpův kult posílí, míní analytici. Kampaň se změní, ale nikdo neví jak

Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta Donalda Trumpa a zabil jednoho muže, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila. Exprezident má poraněné ucho, po ošetření byl z nemocnice propuštěn.

"Sobotní šokující události dodaly další nestálý politický prvek do už tak divokého a nepředvídatelného volebního roku," napsala americká stanice CNN. V analýze připomněla polarizaci současné americké společnosti, ve které bude mít prvotní šok z pokusu o atentát nepochybně vážné politické důsledky.

CNN nepodceňuje také sílu fotografií, které zachycují Trumpovo gesto poté, co přežil atentát. "Snímky se zapíšou do historie a posílí Trumpovu mytologii stejně jistě jako jeho vězeňská fotografie z vězení v Atlantě či záběry z jeho návratu do Bílého domu po překonání nákazy covidem-19," konstatovala stanice.

Dopad sobotních událostí na volební kampaň je podle analytiků zatím nepředvídatelný. CNN ale zdůraznila, že Trump v průzkumech vedl nad úřadujícím prezidentem Joem Bidenem už před katastrofálním výkonem druhého jmenovaného ve vzájemném televizním duelu.

Podle BBC nastává nebezpečná doba v americké politice. Britský veřejnoprávní kanál upozornil na některé výroky republikánských politiků, kteří po sobotním atentátu začali ukazovat na Bidena. "Senátor J. D. Vance, který by se mohl stát Trumpovým viceprezidentským kandidátem, řekl, že rétorika Bidenovy kampaně přímo vedla k tomuto incidentu," zmínila stanice.

"Už teď můžeme sledovat vytyčení bojových linií před tím, co se může změnit v ošklivou bitvu nad velice šokujícím incidentem. Na takovou, která změní volební kampaň," dodala BBC.