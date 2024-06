Co bude po konci války v Gaze? Izrael má jasný plán

"Budeme izolovat oblasti v Gaze, odstraníme příslušníky Hamásu z těchto oblastí a zavedeme tam síly, které umožní vytvořit alternativní vládu," uvedl Galant ve svém prohlášení, aniž by upřesnil, jaké konkrétní možnosti má na mysli.

Hamás, podporovaný Íránem a usilující o zničení Izraele, vládne v Pásmu Gazy od roku 2007. Moci se ujal rok poté, co zvítězil v parlamentních volbách a vedl krátkou občanskou válku s bezpečnostními silami Západem podporované Palestinské samosprávy.

Izraelská média uvedla, že v neděli večer se sejde izraelský válečný kabinet, jehož je Galant členem, poté co USA předložily rámcovou dohodu o ukončení války v Gaze. Hamás tuto iniciativu předběžně přivítal, nicméně nenaznačil, že by se mohl vzdát moci nebo dobrovolně odzbrojit.

Galant dále prohlásil, že izraelská vojenská operace spolu s vytvořením potenciálu pro změnu vlády v Gaze umožní ukončení vlády Hamásu a návrat rukojmí. "V žádné fázi případného procesu zaměřeného na ukončení této války nebudeme souhlasit s vládou Hamásu v Gaze," zdůraznil.

V Pásmu Gazy ale nebude trvalé příměří, dokud nebude zničeno teroristické hnutí Hamás, uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu. Reagoval tak na slova amerického prezidenta Joea Bidena, který v pátek oznámil, že Izrael předložil hnutí návrh na úplné příměří v Gaze.

"Podmínky Izraele k ukončení války se nezměnily: zničení vojenských a vládních kapacit Hamásu, osvobození všech rukojmích a zabezpečení toho, aby Gaza už nepředstavovala hrozbu pro Izrael," prohlásil Netanjahu.

Izrael bude podle premiéra nadále trvat na splnění těchto podmínek před zavedením trvalého příměří. "Představa, že Izrael bude souhlasit s trvalým příměřím dřív, než budou splněny tyto podmínky, je nesmyslná," dodal.

"Je čas, aby tato válka skončila," prohlásil Biden na páteční tiskové konferenci v Bílém domě, kde představil plán o třech fázích. První by trvala šest týdnů. Podle prezidenta by zahrnovala "celkové a úplné příměří, stažení izraelských sil ze všech obývaných oblastí Gazy, propuštění rukojmích včetně žen, starších lidí a zraněných výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů".

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí.

Izraelský návrh počítá s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.

Biden apeloval na Hamas, aby nabídku přijal. Vyzval také izraelské vedení, aby se za dohodu postavilo i navzdory případnému tlaku. Vyslovil se rovněž proti nekonečné válce. Region podle šéfa Bílého domu potřebuje diplomatické řešení, na němž budou muset spolupracovat Izraelci a Palestinci na obnově Pásma Gazy. Plan by měl také otevřít cestu k normalizaci vztahů Izraele se Saúdskou Arábií a oslabit hrozbu pro region ze strany Íránu.

Americký prezident považuje návrh za šanci pro Izrael stát se silným regionálním hráčem. "Izrael předložil svůj návrh a Hamás říká, že chce příměří. Tato dohoda je příležitostí dokázat, že to myslí opravdu vážně. Je čas začít tuto novou etapu, aby se rukojmí mohli vrátit domů, aby byl Izrael v bezpečí a aby skončilo toto utrpení," dodal Biden.