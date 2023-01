Další státy budou vyžadovat testy na covid od cestujících z Číny. Německo čeká

Milí čtenáři, rok se s rokem sešel a tak tu máme další novoroční den, při kterém si můžeme namlouvat, jak ten právě začínající, příští rok bezpochyby bude o parník lepší, než ten rok právě skončený. No hele, vzhledem k tomu, že většině lidí vydrží předsevzetí jen pár dnů, tak bych to s tím optimismem brzdil. Nakonec vzpomeňte si na všechny ty báječné události, které nás potkaly v roce 2022. Že jste na ně už raději zapomněli? Nebojte se nic, právě pro vás máme souhrn těch nejpodstatnějších a nejabsurdnějších událostí uplynulého roku. Pro stručnost se budu držet spíše témat domácích. Tak pojďme na to.