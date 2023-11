David DePape shledán vinným z útoku na manžela Pelosiové. Hrozí mu až doživotí

Porota vynesla jednomyslný verdikt po přibližně osmi hodinách. DePape, kterému nyní hrozí 50leté vězení, při čtení rozsudku nijak viditelně nezareagoval.

Ze skupiny 15 porotců a náhradníků, kterou tvořilo 12 mužů a tři ženy, bylo vybráno 12 porotců. Porota jednala během dvou dnů celkem sedm hodin, uvedl web NBC News.

DePape (43) se vloupal do domu Pelosiových v San Francisku 28. října 2022. Původně plánoval únos Pelosiové, která byla ve Washingtonu. Místo toho zaútočil na tehdy 82letého Paula Pelosiho. Tomu se sice podařilo přivolat policii a otevřít vchodové dveře, ale DePape ho ještě před jejím příchodem udeřil do hlavy kladivem a způsobil mu i další zranění.

Pelosi upadl nakrátko do bezvědomí, probral se v kaluži krve. Po převozu do nemocnice podstoupil operaci zlomeniny lebky a vážných zranění ramene pravé ruky a zápěstí. Na veřejnosti se objevil zhruba po měsíci, přičemž měl klobouk a rukavice, kterými si zakrýval rány.

DePape čelí v souvislosti s útokem v americkém státě Kalifornie i několika dalším obviněním zahrnujícím pokus o vraždu, za které mu v případě usvědčení hrozí trest v rozmezí 13 let odnětí svobody až doživotí, dodává agentura Reuters.

DePape, který v minulosti na sociálních sítích sdílel konspirace o holocaustu i volbách, u soudu vznesená obvinění odmítl. Jeho obhájkyně tvrdí, že nespáchal federální trestný čin, protože ho k zamýšlenému útoku na Pelosiovou nemotivovala její politická funkce, ale konspirační teorie, v souladu s nimiž chtěl svrhnout bohatou a vlivnou vládnoucí třídu.

Americký prokurátor Ismail Ramsey řekl, že doufá, že rozsudek poslouží jako vyjádření boje proti politickému násilí.

"To, co tento rozsudek o vině ve všech bodech obžaloby vysílá, je jasnou zprávou, že bez ohledu na vaše přesvědčení, co nemůžete udělat, je fyzicky napadnout člena Kongresu nebo jeho nejbližší rodinu za výkon v jejich práci," řekl Ramsey novinářům před budovou soudu. v centru San Francisca.

Žalobci odmítli odpovídat na otázky novinářů.

Nancy Pelosiová a Paul Pelosi jsou manžely již 60 let a mají pět dospělých dětí a mnoho vnoučat. Jejich dům se nachází v zámožné čtvrti Pacific Heights v San Francisku.