Demokratizace Ruska nepřijde od volebních uren, míní Chodorkovský. „Siloviki“ se u moci drží pevně

„Ať už záměrně, nebo ne, šéf Wagneru Jevgenij Prigožin a velitel Dmitrij Utkin a jejich žoldnéři se stali ‚ledoborci‘ politických změn v Rusku. To, co začalo jako konfrontace přes video, odstartovalo něco, co bude dlouhotrvajícím bojem o Putinovo dědictví, putinismus bez Putina nebo poválečné či postuputinovské Rusko,“ podotkl vědecký pracovník Pavel Luzin z Fletcher School of Law and Diplomacy.

„Rusko se vyhnulo katastrofě. Nakonec se podařilo zastavit krveprolití, i když Rusko bylo jen krůček od občanské války,“ citovalo Politico nacionalistický pravoslavný list Tsargrad. „Z politického hlediska už byla porušena rovnováha stávajících sil. Pověstné kremelské věže se kymácejí. Někteří lidé možná budou muset odejít,“ psal dále server.

Skupina pod taktovkou Prigožina o víkendu přešla z okupovaného území Ukrajiny do Ruské federace. Zmocnila se vojenského velitelství v Rostovu na Donu a pokračovala směrem na Moskvu. Na odpor narazila až u Voroněže, asi šest hodin jízdy od hlavního města. Wagnerovci v sobotu dosáhli minimálně Lipecka necelých 500 kilometrů od Moskvy.

„Pokus o vojenský převrat byl jednou z nejzávažnějších politických událostí v Rusku za posledních 20 let. Ale demokratická opozice nedokázala využít situace, protože se připravovala na různé scénáře. Demokratické hnutí se musí poučit – změna režimu nepřijde od volebních uren,“ míní ruský opoziční politik v exilu Chodorkovský. „Nyní země a svět vidí, že je možné se proti Putinovi vzbouřit,“ pokračoval.

Různí prominenti ruské demokratické opozice vzpouru sice uvítali, ale zároveň naléhají na západní vlády, aby uznaly opoziční instituce jako legitimní zástupce ruské společnosti a s tím spojené možnosti. „To pomůže opozici konkurovat militarizovaným národním vlastencům,“ dodal Chodorkovský.

Na Chodorkovského navázal bývalý člen Státní dumy Ilja Ponomarev. „Dalšími kroky je utahování matic ze strany Putina. Nyní bude režim upevňovat svou podporu doma i v zahraničí na principu ‚menšího zla‘,“ vylíčil. Ponomarev nesouhlasil s anexí Krymu v roce 2014 a ani s invazí proti Ukrajině. Nyní bojuje na straně ukrajinské teritoriální obrany.

„Díky Wagnerům – ukázali, že v Rusku je možné všechno a režim je mizivě slabý. Zdravím všechny opozičníky, kteří to ještě nepochopili,“ podotkl Ponomarev.