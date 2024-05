Drogové kartely v Mexiku ovládají komunální volby. První prezidentka v historii bude čelit válce

Mexičané si podle všeho zvolí první prezidentku v historii. Jak píše server Wall Street Journal, pro převážně katolickou zemi je to historický úspěch. Do volebního klání se v neděli postaví Claudia Sheinbaumová s doktorátem z energetického inženýrství, bývalá starostka Mexico City. Podporu získala od současného prezidenta Andrése Manuela Lopéze Obradora. „Dal mi štafetu a také autoritu,“ prohlásila.

Volby v Mexiku se ale odehrávají na daleko temnějším pozadí. Zároveň s prezidentskými volbami se totiž konají také municipální volby, kde si obyvatelé mexických měst budou volit své starosty.

Na jihu Mexika ve státě Chiapas byl během předvolebního shromáždění zastřelen kandidát na starostu Lucero Lopéz Maza společně s dalšími pěti lidmi. „Mezi šesti lidmi zabitými při střelbě ve čtvrtek pozdě večer byla i mladá dívka a kandidát na starostu. Dva lidé byli rovněž zraněni. Během politické kampaně došlo ke střetu mezi ozbrojenými civilisty,“ citovala americká stanice CBS mexickou prokuraturu.

V tomtéž mexickém státě už v dubnu skupina maskovaných mužů zastavila auto s prezidentskou kandidátkou Sheinbaumovou, když cestovala mezi zastávkami kampaně. „Žádali ji, aby se v případě vítězství ve volbách zabývala násilím v Chiapasu,“ píše CBS.

Pohraniční oblast Chiapasu nedaleko hranic s Guatemalou je nechvalně známá jako pašerácká trasa pro drogy a migranty. Konkurenční drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation zde bojují o území.

Začátkem dubna v centrálním Mexiku pak došlo k vraždě kandidátky na starostku Gisely Gaytánové. Podle dostupných informací předem žádala o bezpečnostní ochranu, od úřadů města Celaya ve státě Guanajuato nedostala žádnou odpověď, jak upozornil server NBC.

Oblast Guanajuato je rovněž velmi dobře známá pro spory mezi drogovými kartely. „Je stále jasnější, kdo vykonává skutečnou moc na územích, kde existuje zločin, a nezáleží na tom, která strana je u moci. Stále jsou to skupiny organizovaného zločinu, které rozhodují o tom, kdo bude na kandidátkách,“ zdůraznil odborník na bezpečnost Vicente Sánchez z think-tanku College of the Northern Border.

Už před volbami v roce 2021 bylo zabito několik desítek politiků a kandidátů. Výzkumná organizace Civic Data se sídlem v Mexico City vyčíslila, že volební násilí mezi lety 2018 a 2023 v Mexiku narostlo o 236 %. Poradenská společnost Integralia se zaměřením na politická rizika varovala, že od října 2023 bylo zvražděno 14 osob, které veřejně prohlásily, že budou ve volbách kandidovat.