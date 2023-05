Drony způsobily požár rafinérie v Rusku, Bělgorodská oblast čelila ostřelování

Severní Korea se ve středu neúspěšně pokusila o vyslání satelitu do vesmíru. Podle serveru BBC došlo k nehodě a pádu nosné rakety do moře. Pchjonjang oznámil, že chce co nejrychleji podniknout druhý pokus. Japonské úřady už dříve oznámily, že raketa selhala. Jihokorejská armáda provádí vyšetřování, zda došlo ke zničení nebo havárii nosiče během letu. Informuje o tom agentura Reuters.