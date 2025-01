Dvaadvacet států žaluje Trumpa, chce přepsat ústavu. Je mocný, ale není to král, zaznívá z úst generálních prokurátorů

Trumpův pondělní exekutivní příkaz zahrnoval nařízení federální vládě, aby přestala vydávat pasy, osvědčení o občanství a další dokumenty mnoha dětem narozeným na půdě Spojených států, jejichž matky jsou v zemi nelegálně a ani jeden z rodičů nemá legální trvalý pobyt. Jenže to je v rozporu se 14. dodatkem americké ústavy.

Tento se vztahuje k občanským právům. Jeho širokým cílem bylo posílit zákon o občanských právech z roku 1866, který zajistil, že „všechny osoby narozené ve Spojených státech“ jsou občany a bude jim poskytnut „plný a stejný prospěch ze všech zákonů“.

Dodatek konkrétně zní: „Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podléhající jejich jurisdikci jsou občany Spojených států a státu, v němž mají bydliště.“

Trumpův příkaz vyprovokoval přes dvě desítky států USA, aby podaly žalobu u soudu v Massachusetts, jak informoval server CBS. „Velkým příslibem našeho národa je, že každý, kdo se zde narodí, je občanem Spojených států a může dosáhnout svého amerického snu,“ vysvětlila newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová.

„Toto základní právo na přirozené občanství, zakořeněné ve 14. dodatku a zrozené z popela otroctví, je základním kamenem závazku našeho národa ke spravedlnosti,“ zdůraznila Jamesová.

K žalobě se přidaly následující státy: Kalifornie, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaj, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nové Mexiko, New York, Severní Karolína, Rhode Island, Vermont a Wisconsin. Kromě nich Trumpa žalují také města San Francisco a Washington D.C., americká metropole.

„Prezidentův dekret, kterým se pokouší zrušit právo na občanství, je zjevně protiústavní a upřímně řečeno neamerický. Žádáme soud, aby okamžitě zablokoval vstup tohoto příkazu v platnost a zajistil, že práva dětí narozených v USA, na které má tento příkaz dopad, zůstanou v platnosti, dokud budou probíhat soudní spory. Prezident tímto příkazem překročil své pravomoci na míle daleko a my ho budeme hnát k odpovědnosti,“ shrnul kalifornský generální prokurátor Rob Bonta.

Podle generálního prokurátora státu Washington Nicka Browna by Trumpovo nařízení každoročně odepřelo občanství až 150 tisícům nově narozených dětí. „Učinil by je po narození bez dokladů. Mohl by z nich dokonce udělat občany vůbec žádné země,“ varoval Brown pro americký list New York Times. K jeho státu se v žalobě přidaly Oregon, Arizona a Illinois.

Za „mimořádný a extrémní“ prohlásil Trumpův příkaz generální prokurátor New Jersey Matthew J. Platkin. „Prezident je mocný, ale není to král. Nemůže přepsat ústavu jedním škrtem pera,“ poznamenal.