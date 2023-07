EU by mohla dát na ukrajinské zbraně další miliardy eur

Konkrétně server Politico se odvolává na své zdroje a tvrdí, že by mělo jít o 20 miliard eur. Peníze by měly sloužit po dobu příštích čtyř let, shoda členských států unie se bude hledat na podzim.

Brusel podle Borrella musí v podpoře napadené země pokračovat, protože ruské útoky v posledních dnech jsou důkazem toho, že Moskva o ukončení konfliktu neusiluje. "Vyžaduje to od nás jasnou reakci. A ta může být kromě rétoriky jen jediná, poskytnout nové zbraně," prohlásil šéf diplomacie.

Borrell hovořil o navýšení částky už na červnovém summitu. EU do této chvíle uvolnila z Evropského mírového nástroje (EPF) více než pět miliard eur, které zamířily do členských zemí jako náhrada za zbraně poskytnuté Ukrajině. Prostředky slouží také ke společným nákupům munice.

Konkrétní částka dnes oficiálně nezazněla, hovoří se ale o čtyřnásobku dosavadní sumy. Hledání shody v rámci sedmadvacítky ale zřejmě nebude úplně jednoduché, čeká se komplikovaná diskuze. Například Maďarsko do této chvíle nekývlo na uvolnění další z řady půlmiliardových plateb z EPF.