EU chce být připravena na nové členy do roku 2030, uvedl Michel

"Myslím si, že musíme být připraveni - na obou stranách - k rozšíření do roku 2030," prohlásil Michel. EU si podle něj musí v otázce rozšíření stanovit jasné cíle. "Ukazuje to, že to myslíme vážně. Vytvoří to dynamiku. Poskytne reformám transformační impuls a vyvolá zájem, investice a lepší pochopení a povzbudí nás všechny ke spolupráci," dodal.

Předseda Evropské rady sdělil, že budoucí členové musí pro vstup do unie provést reformy v oblastech soudnictví, boje proti organizovanému zločinu a korupci či zahraniční politiky. Uchazeče vyzval také o vyřešení vzájemných bilaterálních sporů.

V říjnu se očekává balíček opatření Evropské komise na podporu rozšířen. Podle Michela umožní zájemcům o členství pocítit výhody plné účasti v některých unijních institucích a programech. Jeden z lídrů zdůraznil, že reformy musí provést i samotná EU.

Evropská unie naposledy přijala nového člena v roce 2013, šlo o Chorvatsko. Následně ale blok opustila Velká Británie. V loňském roce získaly status kandidátské země Moldavsko a Ukrajina.

Brusel zahájil přístupový proces se státy západního Balkánu před dvaceti lety. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie i Srbsko však dosud neprovedly klíčové reformy.