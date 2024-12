EU zvažuje, že bude financovat válku na Ukrajině ruskými penězi

Evropská unie již začala převádět část výnosů ze zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny. Přesto váhá s úplným zabavením těchto prostředků – které činí v EU přibližně 210 miliard eur – kvůli právním pochybnostem. Celkově Západ zmrazil více než dvě třetiny ruských suverénních aktiv v hodnotě 300 miliard dolarů.

Kallasová, která dříve působila jako premiérka Estonska, zdůraznila, že tyto prostředky mohou sloužit jako nástroj k nátlaku na Rusko a zároveň pomoci hradit náklady na rekonstrukci Ukrajiny. „Je lepší mít malého ptáčka v ruce než velkého na střeše,“ poznamenala s odkazem na možnost využití zmrazených aktiv.

Diplomatka upozornila, že Evropa bude muset převzít větší odpovědnost za podporu Ukrajiny, pokud USA omezí svůj příspěvek. Tento scénář by mohl nastat, pokud by byl zvolen Donald Trump, jenž opakovaně kritizoval americkou pomoc Ukrajině. „Podpora Ukrajiny není charita, ale investice do naší vlastní bezpečnosti,“ zdůraznila Kallasová.

Varovala, že pokud by Rusko zvítězilo, mohlo by dojít k dalším, ještě větším válkám. Dodala také, že činy Ruska sledují další globální hráči, jako je Čína, která se inspiruje jejich postupy.

Kallasová uvedla, že Ukrajina potřebuje diplomatická řešení, ale pouze tehdy, když Rusko nebude schopno pokračovat v útocích. V reakci na spekulace o zahájení mírových jednání v zimě, které naznačil polský premiér Donald Tusk, poznamenala, že Rusko o taková jednání v současné době nestojí.

Kallasová rovněž reagovala na nedávné kontakty ruského prezidenta Vladimira Putina s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Tyto kroky označila za motivované domácí politikou dotčených lídrů a vyjádřila skepsi ohledně jejich přínosu.

Diplomatka varovala, že Moskva sází na vytrvalost a snahu „přečkat“ západní podporu Ukrajině. Přesto věří, že válka na Ukrajině je stále vyhratelná, a zmínila selhání Ruska při podpoře syrského režimu Bašára Asada jako příklad jeho omezených schopností.

Kallasová rovněž komentovala dramatické události v Sýrii, kde nedávno padl Asadův režim. Uvedla, že budoucnost Sýrie je nyní nadějná, ale nejistá, a zdůraznila, že EU musí mít společný přístup k uprchlíkům.

Návraty syrských uprchlíků z okolních zemí již podle ní začaly. Evropská veřejnost podle ní očekává odpovědi na otázky, co se bude dít s uprchlíky a zda se začnou vracet do svých domovů.