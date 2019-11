Babiš dorazil pod Děvín. S kolegy z V4 položil věnec k Bráně svobody

"Je důležité, že Češi a Slováci spolu slavíme třicet let od získání svobody a demokracie a hlavně svobodných voleb. To bylo to nejdůležitější, po čem Občanské fórum i (slovenské hnutí) Veřejnost proti násilí volaly a to se splnilo," řekl novinářům Babiš.

Politici položili věnce k památníku Brána svobody. Ten byl pod hradem Devín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest čtyř stovek lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Hranice u Devína patřila před rokem 1989 k takzvané železné oponě mezi Východem a Západem; na Slovensku ji tvořily i technické zábrany včetně plotů s cílem zamezit nekontrolovanému přechodu lidí do Rakouska.

Podle slovenského premiéra Pellegrini právě místo u památníku Brána svobody svou tragičností v plné nahotě poukazuje na to, jak vypadal komunistický režim. Dodal, že jde o místo, kde se setkával svobodný demokratický svět s režimem, vůči němuž se lidé v roce 1989 postavili.

Oba premiéři nekritizovali demonstrace, které se konají v Česku i na Slovensku. "To, že lidí protestují, je jejich právo. Máme svobodu tisku, máme možnost vyjádřit svůj názor," řekl Babiš, proti kterému v sobotu v Praze protestovalo podle různých odhadů 250.000 až 300.000 lidí.

Paying tribute to victims of communism on the occassion of 30th anniversary of #VelvetRevolution. Wreath laying ceremony together w Czech Prime Minister Babis, Hungarian Prime Minister Orban and Polish Foreign Minister Czaputowicz at Freedom Gate in Devin, 🇸🇰 pic.twitter.com/yxvaV0JJD9