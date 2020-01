Komise v dokumentu nabádá úřady, aby ve všech veřejných jídelnách vždy nabízely alespoň jeden pokrm čistě rostlinného původu. Upozorňuje však, že pokud lidé nezmění svoje stravovací návyky dobrovolně, bude možná nutné zavést na maso a mléko zvláštní daň, jež by měla občany od konzumace živočišných produktů částečně odradit.

Trávicí ústrojí krávy vyprodukuje za rok průměrně 70 až 120 kilogramů metanu. Ten je přitom až 25krát účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý, zůstává však v atmosféře výrazně kratší dobu.

Moving from net-zero targets to their delivery. First up, our land use policy proposals, saving 43 MtCO2e to get us 10% of the way to net zero. #FITsforForests #hugafarmer @theCCCuk https://t.co/fszHkP9SYP pic.twitter.com/9Wd9bMtQ81