Vláda práva: Situace v Polsku a Maďarsku vzbuzuje obavy, Evropská komise tepe i Česko

Komise přišla vůbec poprvé s ročním hodnocením stavu právního státu a fungování demokratických principů v rámci snahy upozornit na možné problémy s dodržováním evropských hodnot. Snaží se tak předejít tomu, aby se v případě dalších států opakovala situace z Polska či Maďarska, se kterými vedou unijní orgány dlouhodobě prakticky bezvýsledné řízení.

Each citizen deserves to have access to independent judges, to benefit from free and pluralistic media, & to trust their fundamental rights are respected.



The first EU-wide #RuleofLaw report shows many EU countries have high rule of law standards but important challenges exist.