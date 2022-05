Děsivý úpadek lidství, hodnotí válku na Ukrajině papež

František před tisíci věřícími na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu zároveň vyzval zajištění humanitárních koridorů, aby mohli být evakuováni lidé, kteří uvázli v mariupolských železárnách a ocelárnách Azovstal.

Podle agentury Reuters papež znovu nepřímo kritizoval Rusko, když prohlásil, že Mariupol - přístavní město na jihovýchodě Ukrajiny - byl "barbarsky bombardován a zničen".

Papež František ruskou invazi na Ukrajinu, která začala 24. února, odsoudil už dříve a opakovaně vyzývá k zastavení války a k mírovým jednáním. Například začátkem dubna opět vyzval k zastavení masakrů, jaký se stal mimo jiné v Buči u Kyjeva, a rozvinul přitom ukrajinskou vlajku, kterou mu přivezli přímo z Buče.

V tradičním velikonočním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) papež nepřímo kritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu.