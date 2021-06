EU by měla udržet dialog s Ruskem navzdory rozdílným názorům, řekla Merkelová

Dialog by podle ní EU měla zachovat i s Tureckem. Francouzský prezident s názorem kancléřky souhlasil, uvedla agentura DPA.

"Rusko je pro nás velkou výzvou a je také kontinentálním sousedem Evropské unie a my potřebuje zaručit, že všechny hybridní útoky ustanou," uvedla Merkelová. Rozvědky poukazují na to, že z Ruska pocházejí kybernetické útoky na infrastrukturu v západních zemích a jsou odtud šířené dezinformace. Podle Merkelové je v zájmu EU pokračovat v dialogu s Ruskem pro zajištění bezpečnosti a stability. Uznala ale, že je to obtížné. Podle ní by Evropská unie měla následovat příkladu amerického prezidenta Joea Bidena a zahájit otevřené rozhovory s Moskvou.

V obdobném duchu se Merkelová vyjádřila i ke vztahům s Tureckem. "Máme odlišné názory, ale jsme navzájem závislí, pokud chceme řešit některé otázky," uvedla německá kancléřka. S Ankarou by EU měla podle ní jednat o migraci či situaci v Libyi a Sýrii.

Oba politici se vyjádřili i k evropským tématům, například k ekonomice a rozpočtové zodpovědnosti. Macron kritizoval některé země, které podle něj kvůli oživení cestovního ruchu předčasně otevřely své hranice cestujícím z nečlenských zemí. "Musíme být ale opatrní, abychom nedopustili dovoz variant (koronaviru)," uvedl. Podle něj by se země EU měly v této oblasti více koordinovat.

Před šířením nových variant koronaviru a příliš rychlým uvolňováním opatření varovala i kancléřka. "Nemůžeme se chovat, jako by epidemie koronaviru skončila," uvedla. Zmínila případ Lisabonu, kde vláda musela obnovit uzávěru kvůli růstu případů nákazy.

Macron je kvůli epidemii covidu-19 prvním zahraničním státníkem, kterého Merkelová letos v Berlíně přivítala. Média Macronovu cestu do německé metropole vnímají jako symbolickou, neboť Berlín s Paříží tradičně pojí velmi úzké vztahy. Očekává se, že oba politici budou jednat o tématech, jež budou na stole na summitu EU, který se uskuteční příští týden. Před pandemií byla francouzsko-německá setkání celkem častá a běžná.