EU má mít strategickou autonomii, shodli se ministři Česka a Francie

"EU musí být schopná asertivněji hájit své zájmy, strategická autonomie Evropy je proto v našem zájmu. Česko se již nyní účastní projektů Stálé strukturované spolupráce (PESCO) v oblastech, jako je mobilita vojsk, kybernetická bezpečnost či synchronizace v obranném plánování," řekl Petříček s tím, že tato iniciativa nesmí oslabit bezpečnostní svazky v rámci Severoatlantické aliance. "Kolektivní obrana NATO pro nás zůstává prioritou," dodal.

Francouzský ministr zahraničí uvedl, že EU musí být schopná bránit zásady humanismu, na nichž stojí. "Nejnaléhavějším úkolem současnosti je dosáhnout absolutní evropské svrchovanosti, která nám zajistí svobodu," řekl. Evropský projekt může podle něj obstát pouze tehdy, když si Evropa v dnešním zhrublém systému mezinárodních vztahů bude schopna zaručit vlastní bezpečnost. Pokud ne, stane se opět jevištěm mezinárodních konfliktů jako za studené války.

Ve vztahu k USA šéf francouzské diplomacie sdělil, že Evropa potřebuje transatlantické vazby především z hlediska vojenských operací na Blízkém východě či v africkém Sahelu, s ochotou Washingtonu angažovat se v oblastech prioritních pro Evropu ale nemůže plně počítat. "Strategická autonomie je nutností pro zachování silných transatlantických vazeb. Francie je v NATO pro USA nejlepším partnerem právě díky své silné armádě," uvedl. Vyzval také k přehodnocení současného vztahu EU vůči Rusku, aniž by však byly zanedbávány zájmy východních členských zemí. "Nemůžeme ale ignorovat zeměpis," uvedl.

Snaha o dosažení evropské svrchovanosti by se podle Le Driana měla odrazit zejména v oblasti digitalizace. Vyzval, aby se EU stala nezávislou na cizích technologiích, jako jsou budované 5G sítě. Větší nezávislosti na monopolních technologických firmách by unie měla dosáhnout například prostřednictvím digitální daně, kterou Paříž letos zavedla a dostala se kvůli ní do sporu s Washingtonem. Česká vláda zavedení sedmiprocentní daně schválila minulý měsíc.