EU nalezla shodu na šestém balíku protiruských sankcí včetně ropného embarga

Dnes na popud Budapešti unie z navrhovaného sankčního seznamu odstranila nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve, moskevského patriarchu Kirilla. Dříve vyjednané výjimky u dovozu ropy má také Česko či Slovensko. Unijní země by měly sankce formálně potvrdit do pátečního rána, platit by mohly začít ještě téhož dne.

Novou sadu sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla Evropská komise už začátkem května. Její zásadní částí měl být úplný zákaz dovozu ruské ropy od začátku příštího roku, po maďarském tlaku však dostala časově neupřesněnou výjimku ropa přepravovaná ropovodem Družba, která se týká i Česka. Premiér Viktor Orbán navíc na unijním summitu začátkem tohoto týdne vyjednal pro svou zemi možnost dovézt ropu tankery v případě výpadku potrubí.

EU by na základě embarga měla koncem roku přestat dovážet 90 procent ruské ropy, časově nespecifikovanou výjimku bude mít jižní větev Družby zásobující Česko, Slovensko a Maďarsko. Praha má navíc osmnáctiměsíční výjimku na dovoz produktů z rafinérií používajících ruskou ropu.

Sankce se kromě toho vztahují také na tři ruské banky včetně té největší Sberbank, trojici médií šířících válečnou propagandu Kremlu či pět desítek činitelů, oligarchů a subjektů. Orbán odmítl, aby mezi nimi byla i hlava ruské pravoslavné církve.