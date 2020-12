EU pozastaví dotace pro Etiopii. Kvůli bojům v Tigraji trpí 2,3 milionu dětí, varuje UNICEF

Fond, z něhož bylo pozastaveno vyplácení, obsahuje 60 milionů eur (1,58 miliardy korun) na budování spojení a logistiku mezi Etiopií a sousedními státy, dalších 17,5 milionů eur (460 milionů korun) je určeno pro zdravotnictví. "Odložení plateb neznamená, že jsou tyto prostředky pro etiopskou vládu ztraceny," uvádí se v dokumentu, jehož autentičnost potvrdili AFP dva diplomaté z Addis Abeby.

Dětský fond Unicef při OSN varoval, že kvůli pokračujícím bojům přišlo 2,3 milionu dětí ve státe Tigraj o pomoc humanitárních pracovníků. Přes dohody s etiopskou vládou humanitární organizace tvrdí, že je jim bráněno ve vstupu do Tigraje.

