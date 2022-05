Evropská komise představí plán na obnovu Ukrajiny

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované činitele unijní exekutivy uvedla, že nový balík krátkodobé finanční pomoci by měl pokrýt náklady na provoz ukrajinského státu na dva měsíce. Peníze by měly jít převážně z rozpočtu EU a od jednotlivých členských zemí, a zatím tedy zřejmě nikoli ze společné půjčky na finančních trzích, o které Brusel dříve uvažoval.

Ukrajina podle vyjádření svých představitelů potřebuje na základní provoz státu v příštích třech měsících 15 miliard eur (371 miliard Kč). Pokrýt jimi hodlá jak platy či důchody, tak i výdaje vyvolané ruskou agresí. EU proto zvažovala, že si v zájmu finanční pomoci Ukrajině vezme další společnou půjčku na finančních trzích v objemu deseti miliard eur (247 miliard Kč). Dalších pět miliard eur by podle představ Bruselu měly zemi devastované ruskou invazí poskytnout Spojené státy, které už tuto částku přislíbily.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu odhadl, že Ukrajina potřebuje každý měsíc minimálně pět miliard dolarů (118 miliard Kč), aby se dokázala vypořádat s výpadkem příjmů způsobeným ruskou invazí. Šéfka MMF Kristalina Georgievová zároveň vyzvala, aby podpora měla formu dotací a nikoli půjček.

Unijní země jsou rozdělené v názoru na to, jak Ukrajinu podpořit. Například Německo podporuje pomoc ve formě grantů, jiné země jsou spíše přívrženci půjček, i když ty pravděpodobně nebude moci Ukrajina splácet, napsala agentura Reuters.

Pokud by se unie nakonec rozhodla pro společnou půjčku na finančních trzích, bylo by to teprve podruhé v historii, kdy k takovému kroku sáhla. Poprvé se státy EU na společné půjčce v objemu 750 miliard eur shodly kvůli pandemické krizi předloni.