Fridays For Future: Po celém světě se manifestuje za ochranu klimatu, Thunbergová má roušku

Ke klimatickým akcím se postupně chystají připojit i lidé v Evropě a na dalších kontinentech.

Those who have been living in the water for four months are also vocal in the field today with a demand. @GretaThunberg @YouthNet4CC @Tanjir_Hossai_n @FFFinBD @350 @SohanBMYP @SaleemulHuq @350SouthAsia pic.twitter.com/2dhiPb4pH9

"Dnes je den naší globální klimatické akce. Stávkujeme na více než 3100 místech," napsala 17letá Švédka na svém twitterovém účtu, kde také zveřejnila záběry z manifestací v Bangladéši, na Filipínách, v Indonésii či v Japonsku.

School strike week 110.

Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!

In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/aQqyKgBYIb