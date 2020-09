Konflikt v Náhorním Karabachu eskaluje. EU, Rusko i Turecko vyzývají k ukončení bojů

O nutnosti ukončit krizi v Náhorním Karabachu hovořil dnes v Istanbulu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle jeho představ ale k řešení může vést pouze vyklizení Armény okupovaných území v Ázerbájdžánu, uvedla agentura DPA. Erdogan současně odmítl nařčení Jerevanu, že k současné krizi sám přispěl svou vojenskou podporou Ázerbájdžánu.

V neděli turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Turecko je ochotno etnicky i jazykově spřízněnému Ázerbájdžánu pomoci "v takové formě, jakou bude sám chtít".

Another video released by #Armenian Ministry of Defense shows two T-72 SIM-2 Main Battle Tanks of #Azerbaijan Army getting destroyed by an Anti-tank mine planted by #Armenia Army in #Artsakh/#NagornoKarabakh region. pic.twitter.com/vCmuHAagJN