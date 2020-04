Kvůli reakci EU na pandemii covid-19 rezignoval předseda výzkumné rady

"Evropská reakce na covid-19 mě mimořádně zklamala," uvedl Ferrari, který se do čela unijní výzkumné rady postavil teprve na počátku tohoto roku.

"Do ERC jsem přišel jako horlivý zastánce EU, ale po krizi kolem covid-19 jsem zcela změnil názor," uvedl odborník na nanotechnologie v medicíně. Dodal, že ztratil "víru v systém" EU. Zároveň ale zdůraznil, že nadále podporuje myšlenku mezinárodní spolupráce.

Ferrari podle listu Financial Times svou rezignaci doručil předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové již v úterý a to poté, co nedokázal přesvědčit unijní exekutivu, aby spustila rozsáhlý vědecký program zaměřený na boj s covid-19.

Mluvčí Evropské komise dnes Ferrariho rezignaci agentuře AP potvrdil. Uvedl také, že v nedávné době EU vybrala 18 projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které budou součástí unijního boje proti koronaviru. Dalších až padesát projektů financovaných ERC podle mluvčího přispělo nebo přispívá k řešení krize.

Italský profesor Ferrari měl v čele ERC stát nejméně čtyři roky. Evropská komise před časem navrhla, aby se rozpočet výzkumné rady v příštím rozpočtovém období 2021-2027 zvýšil z nynějších 13,1 na 16,6 miliardy eur (z 356 na 452 miliard Kč).