Le Monde: Češi a Slováci vyšli do ulic na obranu dědictví sametu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Češi a Slováci vyšli o víkendu do ulic, aby bránili dědictví takzvané sametové revoluce, od které uplynulo třicet let. Napsal to dnes prestižní francouzský list Le Monde, podle kterého se v Česku i na Slovensku protestovalo proti místním vládám.