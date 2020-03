Louvre je kvůli koronaviru zavřený, Macron mění program. Británie čeká epidemii

Ve Francii o víkendu počet potvrzených případů nákazy narostl na 130 a vláda oznámila zákaz akcí na menších prostorách s účastí více než 5000 lidí. Desítky výskytů byly hlášeny z departementu Oise severně od Paříže, dnes ovšem oznámil starosta pařížského předměstí Montreuil, že mezi nakaženými jsou i dva místní obyvatelé. Infekce už se dostala i do Bretaně a severního regionu Pas-de-Calais.

Před dneškem měla Francie dva smrtelné případy COVID-19, což je označení pro nemoc, kterou koronavirus způsobuje. Deník Le Parisien odpoledne s odvoláním na trojici informovaných osob napsal, že po nakažení zemřeli další dva lidé z Oise. Odsud pocházel také 60letý pacient s čínským virem, který zahynul minulý týden v Paříži.

Šíření koronaviru si kromě zrušení knižního veletrhu Livre Paris vyžádalo například i uzavírku muzea Louvre, které běžně navštěvují desetitisíce lidí denně. Areál je zavřený od neděle a dnes dopoledne zaměstnanci odhlasovali, že mimo provoz zůstane až do odvolání.

V departementu Oise, v bretaňském departementu Morbihan a v Horním Savojsku dnes zůstaly kvůli identifikaci osob nakažených koronavirem zavřené některé školy a školky, přičemž preventivní opatření bude v platnosti do 14. března. Podle deníku Le Figaro se například v Morbihanu zrušení vyučování týká 5700 žáků. Francouzské ministerstvo školství zároveň nařídilo zrušení veškerých školních výletů do zahraničí a do francouzských ohnisek nákazy koronavirem.

Všechny cesty naplánované na nejbližší dny zrušil také prezident Macron, aby se mohl soustředit na dohled nad veřejným zdravím, informuje Le Figaro.

Ministr financí Bruno Le Maire zároveň v televizním rozhovoru avizoval, že dopady globální epidemie viru na francouzské hospodářství budou "mnohem výraznější", než dosud předpokládal. Prý je ochoten na pomoc francouzským firmám "odblokovat, co bude potřeba".

V Británii aktuálně úřady evidují 40 osob, které se novým koronavirem nakazily. Po nedělním nárůstu bilance o 13 případů byly dnes ohlášeny další čtyři a tamní úřad pro veřejné zdraví varoval před výrazným zhoršením situace. "Neřekl bych, že je cokoli nevyhnutelné, ale je to (dramatické rozšíření nákazy) nyní velmi pravděpodobné," citoval web BBC šéfa PHE Paula Cosforda.

Kvůli rostoucím obavám svolal na dnešní dopoledne britský premiér Boris Johnson schůzi krizového štábu označovaného zkratkou COBRA. Podle médií se jednalo o čtyřfázovém plánu boje proti onemocnění COVID-19, které nový koronavirus šířící se z Číny způsobuje. Čeká se, že vláda strategii odhalí v úterý.

Premiér Johnson po dnešním zasedání občany ujišťoval, že Británie je na případnou epidemii "velmi dobře" připravena. I on připustil, že scénář výrazného šíření nákazy je pravděpodobný.