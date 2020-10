Macron představil strategii boje proti radikálnímu islamismu

Aby bylo možné vybudovat "islám, který může být v míru s republikou", je nejprve nutné "zbavit islám ve Francii cizích vlivů", řekl podle agentury AFP prezident v projevu ve městě Mureaux nedaleko Paříže. Islám popsal jako "náboženství, které je dnes v krizi po celém světě", přičemž za důvod této krize označil podle France 24 "posilování extremistických pozic".

L’ambition de former et promouvoir en France une génération d’imams et d’intellectuels qui défendent un Islam pleinement compatible avec les valeurs de la République est une nécessité. pic.twitter.com/VsqsYU7Ggt