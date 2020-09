Maďarsko sbíralo informace o výjezdech novinářů do zemí EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maďarské ministerstvo zahraničí vypracovalo seznam domácích novinářů, kteří vyjížděli na školení do zemí Evropské unie. Podle zpravodajského portálu Telex.hu to vyplývá z dopisu, který ministerstvo zaslalo v červnu svým diplomatickým zastoupením. Seznam měl podle úřadu sloužit k ochraně před "vměšováním do vnitřních záležitostí Maďarska".