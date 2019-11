Mela ve Francii: Žluté vesty si připomněly výročí protestů, vypukly střety s policií

Policisté v Paříži museli proti davu použít slzný plyn a vodní děla. Na Italském náměstí dav zaútočil na banku HSBC, lidé zapálili popelnice, převrátili a zapálili auta a skútr, na zásahovou jednotku házeli dlažební kostky a lahve. Hasiči na Italském náměstí, odkud měl pochod směřovat k Severnímu nádraží, odmítli začít hasit oheň, dokud jim ochranu nezajistí pořádková policie. Na sociálních sítích se objevil pokyn, že z Italského náměstí nelze pochodovat, "protože protest byl na posledních chvíli zrušen". Později lidé z náměstí začali odcházet, ale policisté je předtím jednotlivě prohledali.

Potyčky mezi žlutými vestami a policisty vypukly i na severním okraji Paříže, u Porte de Champerret, kde se lidé shromažďovali k pochodu ke Slavkovskému nádraží (gare d'Austerlitz). Policie zasahovala i na obchvatu, který chtělo zablokovat několik set lidí.

A blast is heard as riot police fill the streets of Paris on the 1-year anniversary of Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/YxeoVMlGP3