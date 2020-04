Na stavbě Berlínského zámku hořelo, centrum metropole zahalil hustý dým

Informaci o požáru, který byl způsoben vznícením dvojice tavících kotlíků na asfalt a stavebních materiálů před budovou, dostali hasiči podle listu Berliner Morgenpost těsně před 10:00 SELČ. Zhruba hodinu poté agentura DPA s odvoláním na mluvčího hasičů uvedla, že oheň už je uhašen.

Nad záběrech z místa bylo vidět, jak se nad rozsáhlou stavbou repliky někdejšího císařského zámku vznáší hustý černý dým.

🚨 #Germany: A blaze broke out at the #Stadtschloss, the Royal Palace that is being rebuilt in #Berlin! Berlin’s fire department said that smoke was coming from building materials and two bitumen boilers, adding that one person was injured.



📷humboldtforum/webcam pic.twitter.com/bt1SpNaplT