Německo neprodlouží obecný zákaz deportací do Sýrie

Proti prodloužení obecného zákazu deportovat Syřany do vlasti se postavili ministři spolkových zemí, které ovládá konzervativní unie CDU/CSU, jejíž členkou je kancléřka Angela Merkelová i ministr vnitra Horst Seehofer. Od příštího roku tak budou moci německé úřady u každého Syřana prověřovat, zda jej lze deportovat do vlasti.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann ale upozornil, že v naprosté většině případů nebudou mít úřady k prověřování možné deportace Syřanů důvod. Zrušení zákazu bude mít podle něj vliv především na malou skupinu pachatelů závažných trestných činů či osob, které úřady považují za nebezpečné. Deportovat tak bude moci Německo i osoby podezřelé z plánování teroristického útoku. To od roku 2012 nebylo možné.

Proti zrušení zákazu deportací do Sýrie protestovali ministři spolkových zemí, v jejichž čele stojí sociální demokraté (SPD). Podle jednoho z nich, ministra vnitra Dolního Saska Borise Pistoriuse, bude deportace do blízkovýchodní země, kterou dál zmítá občanská válka, v praxi velmi složitá, ba i nemožná. Mimo jiné proto, že Německo s režimem prezidenta Bašára Asada neudržuje diplomatické styky.

Pistorius také upozornil, že z Německa nelze deportovat lidi do zemí, v nichž jim hrozí mučení či smrt. Podle Herrmanna by se ale mohli příznivci Asadova režimu deportovat do Damašku, jeho odpůrci zase do oblastí, které jsou pod kontrolou Turecka či kurdských milic.

Agentura DPA upozornila, že podle interní zprávy německého ministerstva zahraničí navzdory relativnímu zklidnění bojů nadále dochází ve všech částech Sýrie "k masivnímu porušování lidských práv různými aktéry". Lidé jsou tak podle německé diplomacie v této blízkovýchodní zemi nadále vystavení rizikům, "která ohrožují jejich zdraví i život".

Od počátku občanské války v Sýrii v roce 2011 do Německa uprchlo zhruba 800.000 Syřanů. Debatu o zrušení zákazu jejich vyhošťování v Německu rozvířil nedávný útok syrského islamistického radikála na dva turisty v Drážďanech. Dvacetiletý už dříve trestaný Syřan s nožem 4. října zabil 55letého Němce a druhého těžce zranil.