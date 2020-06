Němečtí politici kritizují plány USA na stažení části vojáků: Hrozba pro celé NATO

"Nechci spekulovat o něčem, pro co nemám žádné potvrzení," řekla dnes na tiskové konferenci v Berlíně německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. "Faktem je, že přítomnost amerických vojáků v Německu přispívá bezpečnosti celé Severoatlantické aliance, tedy i americké bezpečnosti," poznamenala.

Podobně se dnes vyjádřil i mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert. "Komentovat to můžeme až v okamžiku, kdy budeme mít oficiální informaci - teď na ni čekáme," poznamenal.

Mluvčí ministerstva zahraničí zase zdůraznil, že spolupráce s USA a dalšími partnery v rámci NATO je pro německou bezpečnost klíčová.

Postup Washingtonu kritizoval šéf vládní Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder, podle něhož by bylo dobré, aby obě strany o takových otázkách mluvily důvěrně a aby se o nich Německo nedozvídalo z médií. Pokud se zpráva potvrdí, bude to podle ministerského předsedy Bavorska, kde je rozmístěna řada amerických vojáků, velká škoda a zároveň to nebude "žádný důkaz" o vzájemné důvěře mezi USA a spolkovou republikou.

Politik sesterské vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Roderich Kiesewetter míní, že takový americký krok by byl nepochopitelný, protože by poškodil i Spojené státy a spolupráci v rámci NATO. To si myslí i expert na obranou politiku za Zelené Tobias Lindner.