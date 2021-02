Orbán: Maďarsko možná příští týden začne očkovat ruskou vakcínou

Podle smlouvy, kterou Budapešť uzavřela s Moskvou, má Maďarsko během tří měsíců dostat dva miliony dávek vakcín, což vystačí k naočkování milionu lidí. Minulý týden se do Maďarska dostalo prvních 40.000 dávek očkovací látky. Maďarsko nedávno schválilo i vakcínu od čínské farmaceutické firmy Sinopharm a dohodlo se s ní na nákupu pěti milionů dávek.

V Maďarsku, kde žije necelých deset milionů obyvatel, dostalo podle Orbána 264.530 lidí alespoň jednu dávku vakcíny od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna, což jsou přípravky doporučené pro použití v Evropské unii Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a schválené Evropskou komisí.

Podle maďarského premiéra budou do poloviny března naočkováni lidé nad 60 let, kteří se k vakcinaci přihlásí. Do dubna se počet naočkovaných v Maďarsku může podle Orbána přiblížit ke dvěma milionům.

Agentura Reuters napsala, že ve čtvrtek Orbán řekl, že protikoronavirové restrikce by se mohly uvolnit v dubnu po Velikonocích.

Maďarsko je zatím jedinou zemí Evropské unie, která bude své obyvatele očkovat přípravky vyvinutými v Rusku a Číně. O maďarských zkušenostech s ruskou vakcínou a o dalších tématech týkajících se boje proti koronaviru bude dnes v Budapešti s Orbánem a šéfem maďarské diplomacie Péterem Szijjártóem jednat český premiér Andrej Babiš.