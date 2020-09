Pompeo jednal s Mitsotakisem. USA chtějí dialog mezi znesvářeným Řeckem a Tureckem

"Vyjadřujeme svoji silnou podporu dialogu mezi Řeckem a Tureckem, členskými státy NATO, a vyzýváme je, aby se vrátily co nejdříve k jednání" citoval Pompea řecký server Kathimerini.

Great to see Prime Minister Mitsotakis today on Crete. We had a constructive conversation on regional political, economic, and energy cooperation. The U.S. encourages a return to dialogue and a peaceful resolution of any disputes in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/aolP5PbcfX