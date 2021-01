Restaurace a lyžařská střediska ve Francii v lednu neotevřou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lyžařská střediska ani kulturní a sportovní zařízení ve Francii neotevřou před koncem ledna. Restaurace a bary neotevřou dříve než v polovině února, uvedl na tiskové konferenci premiér Jean Castex. O dalším postupu francouzská vláda rozhodne 20. ledna. Premiér upozornil, že pokud to bude potřeba, vláda je připravena stávající protiepidemická opatření ještě zpřísnit. Celková situace by se podle Jeana Castexe mohla vrátit do normálu v létě.