Slovensko jako kompenzaci vysoké inflace jednorázově navýší přídavky na děti

Minulý týden kabinet premiéra Eduarda Hegera schválil první balík inflační pomoci v hodnotě 22 milionů eur (543 milionů korun) pro lidi nejvíce ohrožené stoupajícími náklady na financování základních životních potřeb. Nad hodnotou větší části původně ohlášených opatření ale vládní koalice dosud nenašla shodu.

Obvyklou sumu dětských přídavků ve výši 25,88 eura (640 korun) měsíčně stát navýší na zmíněných 100 eur tak, aby tuto vyšší částku rodiny dostaly v červnu. Vyšší přídavky se budou vztahovat na více než 1,1 milionu nezaopatřených dětí.

Rovněž 100 eur (2470 korun) stát podle dřívějšího rozhodnutí vlády vyplatí například rodinám odkázaným na sociální dávky, dále lidem, kteří dostávají peníze za péči například o příbuzné, a seniorům, jež nepobírají důchod. Nárok na tuto pomoc má v pětimilionové zemi téměř 219.000 obyvatel.

Na dalších plánovaných opatřeních, jako například na zvýšení odpočitatelné položky z daně z příjmů pro rodiče nezaopatřených dětí či na financování volnočasových aktivit dětí, se čtyřčlenná vládní koalice zatím nedohodla. Liberální strana Svoboda a solidarita totiž odmítla zvýšení stávajících daní nebo zavedení nových, z jejichž výnosů měly být některé příspěvky financovány.

Meziroční míra inflace na Slovensku v dubnu vystoupila na 11,8 procenta, její tempo tak bylo nejvyšší od června roku 2000.

Pomoc svým obyvatelům v souvislosti s rychlejším růstem spotřebitelských cen už dříve schválily okolní země Slovenska včetně Česka. Vláda premiéra Petra Fialy rozhodla o zvýšení životního a existenčního minima, schválila také návrh na dočasné snížení sazby spotřební daně z nafty a benzinu. Podle vládního záměru by domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého mohly do konce srpna získat 5000 korun na dítě do 18 let.