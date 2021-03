Slovensko při očkování upřednostnilo některé profese před seniory

Informovalo o tom slovenské ministerstvo zdravotnictví. Analytik očkovací strategii kritizoval a upozornil, že unijní léková agentura (EMA) horní věkový limit pro použití očkovací látky od AstraZeneca nestanovila. V Česku se touto vakcínou mohou očkovat všichni dospělí.

Upřednostnění pracovníků ve věku od 18 do 55 let ve zmíněných profesích slovenské ministerstvo zdravotnictví zdůvodnilo tím, že během výkonu práce přicházejí do kontaktu s jinými lidmi. Tito pracovníci se v očkovacích centrech v probíhající páté fázi očkování musejí prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Přednost při očkování dostali také zaměstnanci, jež úřady zařadí na seznam lidí, kteří jsou například nezastupitelní při naplňování hospodářské a sociální funkce státu. Ministerstvo vnitra, jež tento pořadník sestavuje, již vyzvalo ostatní ministerstva, aby na seznam zařadilo jen osoby, které splňují stanovená kritéria.

Opakované změny v očkovací strategii Slovenska způsobily, že například obyvatelé ve věku 65 až 74 let se propadli ze čtvrté fáze očkování až do osmé. Zatím není jasné, kdy na tuto skupinu dojde řada. Slovensko se podobně jako jiné země EU potýká s nedostatkem vakcín.

Analytik nevládního Institutu pro ekonomické a sociální reformy (INEKO) Dušan Zachar v komentáři v listu Denník N za odborně nepochopitelnou označil skutečnost, že místo věku a rizikovosti chronických nemocí Slovensko upřednostňuje při očkování povolání. Uvedl, že šedesátníci a sedmdesátníci jsou nejpočetnější věkovou kategorií, která v souvislosti s onemocněním covid-19 vyžaduje hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče a použití umělé plicní ventilace.

Podle Zachara EMA nestanovila horní věkovou hranici pro použití vakcíny od firmy AstraZeneca a tuto očkovací látku používají pro všechny dospělé například Česko a Británie. Naopak jiné země zvolily opatrnější přístup a k věkovému limitu přistoupily.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví při dřívějším očkování učitelů upozornilo na častější vedlejší účinky či potíže po podání vakcíny od AstraZeneca.

Právě očkování označili slovenští politici za hlavní způsob, jak zvládnout epidemii. Slovensko v současnosti čelí silné druhé vlně koronaviru, nemocnice se potýkají s vytížením svých lůžkových kapacit i personálu a země se v únoru dostala v přírůstku úmrtí po nákaze koronavirem v přepočtu na obyvatele na první místo na světě.