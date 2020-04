Španělsko hlásí nejméně nových úmrtí za měsíc

V sobotu Španělsko registrovalo 223.759 případů nákazy, což z něj po Spojených státech činí co do počtu nakažených druhou nejvíce zasaženou zemí na světě. První případ na španělské půdě úřady potvrdily na konci ledna, nemoc plně propukla v březnu.

Španělsko v souvislosti s šířením nemoci zavedlo řadu přísných opatření, mimo jiné zakázalo vycházet ven dětem mladším 14 let. Úplná izolace, proti které vystupovali rodiče i odborníci, ale dnes skončila a děti dnes poprvé po více než šesti týdnech mohly do ulic. Podle nových pravidel mohou strávit denně venku maximálně hodinu, a to mezi devátou ráno a devátou večer. Procházky jsou povoleny do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště. Stále ale nesmí na dětská hřiště, která jsou zavřená.

Pokud se bude šíření nákazy v zemi i nadále zpomalovat, budou moci děti brzy stejně jako dospělí chodit ven na procházky nebo za sportem. Opatření by se pro ně mohla uvolnit už od 2. května, oznámil v sobotu večer španělský premiér Pedro Sánchez.