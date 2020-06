Ve Skandinávii zase hrozí odebíráním dětí. Souvisí to s covidem-19

Zatímco po celém světě zely třídy a lavice prázdnotou, ve Švédsku zůstaly v normálním provozu. Docházka je i nadále povinná a všechny děti mladší 15 let se jí musejí bez výjimky zúčastnit. Někteří rodiče se ale "zvůli" tamních úřadů rozhodli vyhlásit válku. Obávají se nicméně možných následků v podobě odebrání dětí, ač sociální pracovníci ubezpečují, že se k takovému kroku přistupuje pouze v ojedinělých případech.

Server Business Insider se spojil s několika švédskými rodinami, které se navzdory platným zákonům rozhodly nechat své děti doma. Kromě obav o jejich zdraví se někteří strachují, že by jim mohly nákazu přinést domů ze školy. To jsou dva základní důvody, proč se momentálně povinné školní docházce vyhýbají.

Jak konkrétně se v takových případech postupuje, švédské orgány sociálně právní ochrany dětí serveru Business Insider neobjasnily. Mezi rodiče, kteří se rozhodli učit své děti doma, patří například Mikaela Rydbergová a Eva Panaresová. Mikaelin osmiletý syn totiž prodělal dětskou mozkovou obrnu a má obecně špatný průběh i u klasických respiračních onemocnění. Hospitalizace s běžným nachlazením a chřipkou u něj nejsou ničím neobvyklým.

Snaha přesvědčit školu, že by měl zůstat doma, jelikož z hlediska covidu-19 patří do rizikové skupiny, se ale setkala s neúspěchem. Švédští lékaři mají obecně zato, že dětem vůbec nic nehrozí, a tudíž v souladu s vládní politikou "nedělat nic" odmítají vydávat rodičům potvrzení o výjimce z povinné školní docházky.

Obě zmiňované ženy se nicméně odhodlaly postavit tomuto přístupu na odpor a své děti od března do školy neposílají. Místní samosprávy jsou ale v souladu se zákonem povinné vyvodit z toho určité právní důsledky, čímž se tyto "neposlušné" rodiny dostávají do hledáčku sociálních pracovníků.

Zatímco se školy odmítají k takovým případům vyjádřovat, zastupitelstvo Upplands Väsby poskytlo serveru Business Insider alespoň základní informaci, která spočívala v tom, že v souladu s vládními nařízeními neposkytují bližší komentáře k jednotlivým případům.

"Jsem přesvědčená, že pravda je na mé straně. Z jejich výhrůžek nemám strach. Pokud nebudu mít stoprocentní jistotu, že se tím virem nenakazí, pak ho opravdu do školy posílat nebudu," hájila Rydbergová zdraví svého dítěte.

Do školy se chodit musí

Eva Panaresová, matka dvou dětí, zase nechává svého syna doma kvůli obavám o zdraví jejího manžela, který nedávno prodělal zápal plic. Své dceři s velkou neochotou umožnila jít do školy kvůli zkouškám, jelikož zjistila, že nemá na vybranou. Švédské školy na dotaz serveru Business Insider skutečně potvrdily, že docházka je povinná.

Zmiňovaná matka si postěžovala, že jí systém vůbec neumožňuje chránit členy její domácnosti, když musí ze zákona povinně posílat své děti do školy, a riskovat tak nákazu. "Nevím sice, kdo bude mít pravdu, a kdo nikoliv, ale já odmítám takhle hazardovat. Odmítám být součástí nějakého velkého experimentu!" řekla.

I učitelé mají strach

Ač by před koronavirem byli spíše pro to, aby děti chodily do školy a vzdělávaly se, nyní je všechno jinak. I švédští učitelé podporují rodiče, kteří se rozhodli učit své ratolesti raději doma. Jedná se například o jednoho pedagoga ze Stockholmu, který si nepřeje být jmenován.

"Ani ten nejlepší epidemiolog by nás nepřesvědčil poslat děti do školy, když spousta z nás má doma někoho, kdo spadá do rizikové skupiny," vysvětlil. Jiní učitelé se zase naopak obávají o své vlastní zdraví.

Andreia Rodriguesová, která pracuje jako učitelka v mateřské škole, přiznala, že učitelé obecně vzato podporují rodiče v jejich bitvě se švédskými úřady. Rovněž také vyjádřila výhrady vůči přijímání dětí, v jejichž domácím prostředí se potvrdila nákaza novým koronavirem. "Nemůžeme odmítnout ani děti rodičů, kteří jsou pozitivně testováni na covid-19," zlobila se.