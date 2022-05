Tři čtvrtiny Finů podporují vstup do NATO, v březnu to bylo 60 procent

V posledních letech podporovalo vstup do NATO zhruba 20 až 30 procent Finů. Aktuální podpora obranné aliance je 76 procent, rozhodně proti se postavilo 12 procent dotazovaných. Od března do května klesl také podíl lidí, kteří nemají vyhraněný názor. Pokud by žádost podalo i Švédsko, pro vstup Finska by hlasovalo dokonce 83 dotazovaných.

Podpora NATO je prakticky shodná napříč politickým spektrem, vyplynulo z průzkumu. Zatímco muži chtějí do NATO v 81 procentech, u žen je to 72 procent.

Finský prezident Sauli Niinistö 12. května oznámí, zda on sám se vstupem do NATO souhlasí. Následně by žádost o členství měly schválit parlamentní skupiny. V parlamentu má členství v NATO podporu 121 z 200 poslanců, proti jich je deset, píše AFP.

Pokud Finsko a Švédsko požádají o vstup do NATO, budou vítány a jejich přijetí bude rychlé, prohlásil na konci dubna generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Finsko, které si dosud zakládalo na své neutralitě, sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouho hranici a má z minulého století zkušenosti se sovětskou invazí. Rusko varovalo, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, rozmístí ve své pobaltské enklávě Kaliningradu jaderné a hypersonické zbraně.