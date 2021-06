Turecko je zklamáno z výsledků summitu, EU prý zaujala zdržovací taktiku

Turecko také zdůraznilo, že další fondy v rámci migrační dohody slouží k zabezpečení míru a stability samotných evropských zemí.

Prezidenti a premiéři členských států unie v Bruselu souhlasili s poskytnutím dalších peněz na projekty ve prospěch převážně syrských uprchlíků žijících v Turecku. Podle německé kancléřky Angely Merkelové by se mělo jednat o tři miliardy eur (zhruba 78 miliard korun). Podle Ankary peníze slouží "na zaručení míru a bezpečnosti samotné EU". Ministerstvo zdůraznilo, že prostředky jsou vynaloženy ve prospěch syrských uprchlíků a nikoliv Turků a že zjednodušení otázky migrace výlučně na finanční dimenzi je pro Ankaru "velkým zklamáním".

Nové prostředky posílí dohodu, kterou v dubnu 2016 EU uzavřela s Tureckem s cílem zastavit proud uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí putujících z Turecka do Řecka a odtud dál do Evropy. V rámci dohody se unie zavázala poskytnout šesti miliard eur pro projekty na pomoc uprchlíkům. Brusel také nabídl zrychlení přístupových rozhovorů s Tureckem či uvolnění vízových pravidel pro vstup tureckých občanů na území EU, uvedla agentura AP. Rozhovory o těchto tématech ale zamrzly poté, co vláda v Ankaře tvrdě potlačila pokus armády o převzetní moci v zemi.

Turecko již dříve prohlásilo, že prostředky z EU pokrývají jen část nákladů, které má s uprchlíky. Vyzvalo k rovnoměrnějšímu rozložení břemene a k revizi pět let staré smlouvy. Podle agentury AP v zemi žije 3,7 milionu uprchlíků ze Sýrie.

Turecko vyjádřilo zklamání nad tím, že členské státy nepřijaly konkrétní kroky ohledně přístupových rozhovorů či aktualizace celní dohody, jež patří mezi turecké priority. Účastníci summitu vzali na vědomí zahájení technických rozhovorů o změně celních pravidel. "Na celní unii budeme i nadále pracovat a očekáváme od Turecka pozitivní přístup," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle Ankary ale členské státy zaujaly zdržovací taktiku a nenavrhly "pozitivní agendu".

Ve čtvrtek hlavy států EU potvrdily v březnu dohodnutý záměr spolupracovat s Ankarou, pokud se nevrátí k dřívějším provokativním aktivitám ve východním Středomoří. Turecko tvrdí, že splnilo své závazky snížit napětí a začít dialog s Řeckem. EU naopak vyčítá, že v otázkách vymezení hranic námořních ekonomických zón a situaci na Kypru bere v potaz jen pohledy Řecka a Kyperské republiky, která je členem EU a kontroluje jižní část rozděleného ostrova.